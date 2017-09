Marcelo Bielsa desató su furia en conferencia: Un loco, enloquecido ¡Tremendo! [VIDEO]

"No renunciaré por ninguna razón", aseguró el entrenador argentino del Lille Marcelo Bielsa, cuando su equipo atraviesa una crisis de resultados y a dos días de enfrentarse al campeón Mónaco en el campeonato francés.



"La única posibilidad de que deje de trabajar aquí, es que me cesen de mis funciones. Y eso no depende de mí", continuó Marcelo Bielsa, cuya personalidad única e imprevisible le hizo ganarse el apodo de 'El Loco' en el mundo del fútbol.



Marcelo Bielsa abandonó el Marsella tras la primera jornada de la temporada 2015-2016, un año después de llegar al club del sur de Francia.

Marcelo Bielsa criticó así trabajo de la prensa:

Marcelo Bielsa criticó trabajo de la prensa

"No hay ninguna posibilidad de que renuncie al puesto. Asegurar esto es un acto de imprudencia. Tengo una confianza tan grande en este proyecto que, por lo que de mí depende, voy a continuar trabajando con más esfuerzo todos los días", acotó Marcelo Bielsa.



El inicio de Marcelo Bielsa como entrenador del Lille está siendo decepcionante, tanto por el juego del equipo como por los resultados.



Tras una prometedora victoria contra el Nantes en la primera jornada (3-0), el Lille solo ha marcado un gol y ha caído a la 17ª posición de la clasificación.



"No me iré de aquí aunque tengamos que luchar por la permanencia durante todo el campeonato", continuó Bielsa, molesto después de que en una pregunta se relacionara su deseo de seguir en Lille y su abrupta marcha de Marsella. "Soy un especialista cuando se trata de asumir momentos difíciles", añadió.

Pero además todo se descontroló cuando Marcelo Bielsa se enfrentó con ferocidad a la prensa francesa y optó por abandonar la conferencia de prensa.



"Es mentira, es mentira lo que usted está diciendo. Lo dije en una carta y si mañana me pide la carta, se la doy. Ese es el procedimiento de ustedes. Ustedes ignoran, como no tienen ninguna rigurosidad. Invaden el prestigio de la gente sin ningún miramiento, es capaz de decir lo que acaba de decir", disparó Marcelo Bielsa antes de abandonar la conferencia.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.