Mariano Soso habría dejado Sporting Cristal por oferta de este club [VIDEO]

Mariano Soso, ex técnico y campeón nacional con Sporting Cristal podría convertirse en el nuevo entrenador de Colón de Santa Fe que lo ha colocado en una terna tras la renuncia de su técnico, el uruguayo Paolo Montero.



Según información de la prensa argentina Mariano Soso, natural de rosarino, ingresó a una terna compuesta por Sebastián Méndez y Eduardo Domínguez. Sin embargo el ex Sporting Cristal ha despertado el interés del mismísimo presidente del cuadro sabalero, José Vignatti, por la experiencia pese a su juventud.



Páginas dedicadas al cuadro de Santa Fe como ‘Mundo Sabalero’, aseguran incluso que José Vignatti ya habría tenido una reunión con el ex asistente de Claudio Vivas y que en dos días recibiría su plan de trabajo.



Cabe mencionar que Marianao Soso con 35 años tuvo su primera experiencia como entrenador con Real Garcilaso, en el 2015, y luego con Sporting Cristal de Perú, equipo al que sacó campeón para luego renunciar pese a que tenía contrato por una temporada más.