Mario Balotelli: Mira cómo su compañero del Niza le dedica una canción [VIDEO] 

Mario Balotelli, quien se reencontró esta semana con el gol en el empate 2-2 ante SM Caen, mantiene vivas las chances del Niza de cara al título. Uno de los motivos que hoy lo ayudan en su carrera es vivir al mejor estilo brasileño.



El delantero del Niza, Mario Balotelli, no se angustia por los 5 puntos de distancia que tiene con el Mónaco, y siente que el cuadro que dirige Lucien Favre mantienen sus aspiraciones en el campeonato francés.



El popular 'Supermario' comos ele conoce a Mario Balotelli, no culta su cerrada amistad con el brasileño Dante con quien vio el duelo de Barcelona en Champions League y felicitó a Neymar vía Instagram con un corto pero contundente comentario: 'Crack'.



Atraido por esta nueva forma de ver la vida a como un brasileño más Mario Balotelli, acompaña a Dante a todos lados incluso cuando el brasileño toca el ukelele un instrumento popular en Bahía y el italiano se encargó de enseñárselo al mundo entero. Pero eso no quedó allí, pues luego trató de imitar a dante usando una peluca con su mismo corte de cabello.