Mario Götze: Jugador sufre con sobrepeso y esposa muestra esta escultural figura [VIDEO]  

Mario Gotze, volante de Borussia Dortmund, se ha convertido en uno de los jugadores más enigmáticos de la Bundesliga por haber tomado un año sabático para tratar por un 'Trastorno metabólico' que le impedía controlar su peso. Ahora el mediocampista está de vuelta y antes de empezar su participación en la Champions League, pasó sus últimos días de vacaciones junto a su bella esposa, la cantante y modelo alemana Ann-Kathrin Brommel.



Fue el diario inglés 'The Sun' quien hizo el seguimiento a Mario Götze, pero lo que descubrió fue que la mujer de la estrella del Borussia Dortmund, muestra una impresionante figura que no solo se robó la atención de los paparazzi sino de todos los veraneantes.



Ann-Kathrin Brommel, esposa de Mario Götze, deslumbró con un impresionante bikini rojo y después hizo un cambio de traje y sorprendió con otro 'dos piezas' de color verde que dejaba muy poco a la imaginación, pero que parecía no llamar mucho ala atención del jugador del Borussia Dortmund quien estaba más atento a su celular.



Mario Götze lucha contra sus sobrepeso, mientra su esposa muestra cuerpo de impacto

Mario Götze volvió a la Champios League, con Borussia Dortmund, con un derrota de 3-1 ante el Tottenham. Pero el alemán la pasó muy mal debido a un golpe que recibió en la boca y que le impidió seguir en el partido, debido a que por su enfermedad las piezas dentales del jugador se vieron muy afectadas.