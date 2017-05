Martín Demichelis rompió en llanto al hacer este importante anuncio [VIDEO] 

Martín Demichelis, zaguero central de la Selección argentina, además campeón con Bayern Munich y ahora defensor del Málaga de La Liga de España anunció su retiro del fútbol en una conferencia de prensa organizada por su club, y donde no pudo contener la lágrimas.



El ex zaguero de la selección argentina, contó los pormenores de esta decisión. "Lo estoy haciendo público, porque no uso redes sociales y no tenía otra manera de transmitir mis sensaciones. Quiero contarles a todos ustedes que llegó el día, llegó el final, con mucha honradez, con mucho orgullo, con mucha honestidad con la profesión, segundo con el club, con mis compañeros, con el míster que supo darme un lugar", dijo el que fuera referente en Bayern Munich.



"Lamentablemente por la ley de la vida perdí la fuerza de las piernas y perdí el poder de concentración. Entonces me veo obligado a ser honesto y decir gracias al fútbol, a ustedes. A partir de ahora seré un hincha más y un fan de esta institución que me dio dos hijas malagueñas", añadió el argentino que juega la última temporada en La Liga con el Málaga .



El internacional paseó su fútbol por clubes importantes como River Plate (2000) y Bayern Múnich (2003) durante ocho temporadas y continuó su carrera en Málaga (2010).