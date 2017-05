Matías Almeyda prometió tatuarse escudo de Chivas tras campeonar, pero lo cambió por esto [VIDEO]

Matías Almeyda prometió a la hinchada de Chivas de Guadalajara tatuarse el escudo del club tras salir campeón de la liga mexicana. ¿Lo cumplió? No del todo. Mira el video que circula en las redes sociales.



Matías Almeyda, DT campeón de Chivas de Guadalajara, cambió el escudo de la institución por la imagen de la copa. ¿Cómo así? El argentino se puso en la piel la silueta del campeonato que ganaron el último domingo a Tigres en la final. ¿Se arrepintió?



Matías Almeyda había dicho esto un día antes de tatuarse: "En el brazo, con la medida que tiene el escudo. Y no es para quedar bien con nadie. Simplemente es porque es uno de los logros más lindos que he tenido en mi carrera deportiva. Tiene que quedar en mi corazón y piel".



Matías Almeyda, que llegó en 2015 a Chivas de Guadalajara, logró 2 Copas MX y un título de Liga. ¿Lo hinchas le reclamarán este detalle con su tatuaje?