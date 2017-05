Melgar vs Emelec: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Copa Libertadores

Melgar vs Emelec: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Dominó', eliminado de la Copa Libertadores, cerrará su participación internacional en condición de visita, cuando enfrente a los 'eléctricos' por el Grupo 3 de la Copa Libertadores en el Estadio Capwell de Guayaquil. El partido arrancará a las 5:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports.



Emelec saldrá con todo ante Melgar, ya que necesitan ganar sí o sí para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores y no depender de lo que pase en el otro choque: River Plate vs Independiente de Medellín en Argentina.



"Quien crea que estamos clasificados está equivocado. Nunca se gana nada hasta jugarlo", declaró a la prensa el técnico de Emelec, Alfredo Arias, previo al duelo contra Melgar de Arequipa por la Copa Libertadores.



Aunque confía en el talento de sus jugadores, especialmente de la defensa, "no hay duda que el partido del jueves reviste una gran importancia y le tenemos que dar toda la atención", señaló el estratega.



Emelec de Ecuador espera en su feudo a un rival que tratará de limpiar su honor, luego de su pobre participación en la Copa Libertadores que le dejó sin posibilidades de clasificarse a la siguiente etapa tras perder contra River Plate de local en la anterior jornada.



De los cinco encuentros que ha jugado en la fase de grupos, Melgar solamente ganó uno ante Emelec, lo que lo deja con tres puntos.



Con siete unidades en el Grupo 3, Emelec guarda las esperanzas de sellar pasaporte, pero depende de sí mismo para llegar a los octavos de final.

Melgar vs Emelec: posibles alineaciones



Emelec: Esteban Dreer; Christian Ramos, Fernando Pinillo, Oscar Bagüí, Romario Caicedo; Osbaldo Lastra, Fernando Gaibor, Hólger Matamoros, Segundo Portocarrero; Carlos Orejuela y Bryan Angulo.



Melgar: Patricio Álvarez; Dawhling Leudo, Anderson Santamaría, Minzun Quina, Nilson Loyola; Carlos Ascues, Alexis Arias, Hernán Hinostroza, Omar Fernández; Patricio Arce y Emanuel Herrera.