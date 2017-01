Memes de Alianza Lima tras caer 2-0 ante Palestino en la 'Noche Blanquiazul' [FOTOS]

Alianza Lima cayó 2-0 ante Palestino de Chile en la 'Noche Blanquiazul', donde los íntimos presentaron a su plantel 2017 que afrontará el torneo local y la Copa Sudamericana. Revisa la galería de memes que dejó el partido.



Alianza Lima no no supo concretar las situaciones de gol que tuvo en el primer tiempo. Palestino, por su parte, aprovechó los errores defensivos del conjunto grone y marcó cuando tuvo la oportunidad.



Mauro Caballero (35') y Leonardo Valencia (60'), marcaron los goles para Palestino de Chile en la 'Noche Blanquiazul'.



Así, Alianza Lima no pudo ganar ante su hinchada en un día especial: la 'Noche Blanquiazul' 2017. Este partido servirá para que el técnico Pablo Bengoechea analice las falencias y virtudes de su nuevo equipo.