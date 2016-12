Memes se burlan del fichaje de Carlos Tévez a China tras dejar Boca Juniors [FOTOS]

Carlos Tévez se fue de Boca Juniors y fichó con el club Shanghai Shenhua, para sumarse a la creciente lista de estrellas del fútbol que emigran a la liga china. Mira la galería de Memes.



Shanghai Shenhua informó el jueves que pagó una transferencia de 10 millones de dólares a Boca Juniors.



Una persona con conocimiento de las negociaciones dijo que el delantero de 32 años es por 40 millones de dólares por dos años. La persona habló bajo la condición de mantener el anonimato porque no estaba autorizada a divulgar detalles de la transacción.



Un comunicado oficial de Boca Juniors difundido la noche del miércoles no especificó los números del contrato ni tampoco su extensión.



Carlos Tévez, quien se acaba de casar con su novia de casi toda la vida, disfruta de la luna de miel en México y no hizo declaraciones.



"El Club Atlético Boca Juniors llegó a un acuerdo con Shangai Greenland Shenhua de China, por la transferencia de Carlos Tevez, respetando la voluntad del jugador de continuar su carrera futbolística en el país asiático", dijo la entidad Xeneize en su comunicado.