Memes se burlan del gesto de Gerard Piqué tras el empate del Barcelona ante Villarreal [FOTOS]

El Barcelona no pasó del empate a un gol en su visita a Villarreal y suma un punto que puede ser insuficiente en su pelea por el campeonato con el Real Madrid, que se distancia ya a cinco unidades y con un partido menos.



El italiano Nicola Sansone adelantó a los locales al inicio de la segunda parte (50) y el argentino Lionel Messi empató sobre el pitido final con un lanzamiento directo de falta (90).



"La valoración no es positiva porque necesitábamos los tres puntos y no lo hemos conseguido, pese a haber tenido más posesión y más ocasiones que el rival, pero no tuvimos efectividad", declaró el técnico de Barcelona Luis Enrique.



El entrenador azulgrana se mostró convencido que su equipo aún está en disposición de "luchar por la liga", aunque admitió que "dependemos del Real Madrid".



Con este punto, el Barcelona suma 35 puntos y pierde la segunda plaza en favor del Sevilla (36), mientras que el líder Real Madrid suma 40, tras su goleada el domingo contra el Granada (5-0), con un partido menos.