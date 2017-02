Memes se burlan del Real Madrid tras agónica remontada 3-2 contra Villarreal [FOTOS]

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, ha reconocido tras la victoria de su equipo ante el Villarreal (2-3) que la entrada de Isco Alarcón y Álvaro Morata en el segundo tiempo sirvió para cambiar un partido que llegó a ir perdiendo por 2-0. Mira los memes que dejó el partido.



"Sí, seguro que Isco y Morata merecen más. Lo hicieron muy bien. Entraron y cambiaron el partido, todos van a ser necesarios", ha comentado Zidane, quien ha añadido que desde su posición no vio la acción del polémico penalti en el área del Villarreal que propició el 2-2.



Ha destacado principalmente el segundo periodo del partido. "En la segunda parte hicimos muy buenas cosas, jugando entre líneas, buscando a los jugadores por fuera y llegando mucho más. Estamos contentos por los tres puntos, este sabíamos que era un partido muy complicado", ha asegurado.



"Con el dos a cero teníamos que cambiar y nos ha salido buen, hicimos un cambio ofensivo buscando el campo contrario y nos ha salido bien las cosas", ha añadido en su análisis del partido.



Zidane también ha elogiado a su rival al asegurar que el Villarreal es "buen equipo" ante el que debían tener paciencia.



Además, ha restado importancia a la salida del campo con molestias de Bale. "Solo tiene un golpe, nada más", ha apuntado el entrenador del Real Madrid, quien ha comentado que no le ha dicho nada especial a Álvaro Morata cuando saltaba al campo, tan sólo "cosas tácticas y que estuviera en zona de remate, ya que íbamos a centrar mucho más".



