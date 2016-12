Memes de Navidad que se burlan de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal [FOTOS]

Los Memes no dejan de aparecer ni por Navidad. Esta vez se burlan de los clubes más emblemáticos de nuestro fútbol nacional como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. Mira la galería y vacílate un rato.



Los equipos de la Primera División peruana se vienen reforzando para afrontar la temporada 2017. Unos con el objetivo de hacer una buena Copa Libertadores, y otros para luchar por el torneo doméstico y no descender.



Alianza Lima es el equipo que más jugadores contrató del extranjero. Los blanquiazules trajeron a dos uruguayos y a un argentino para llegar de la mejor manera a la Copa Sudamericana y lograr el tan ansiado título nacional.



Sporting Cristal confirmaría la semana que viene a su nuevo técnico. Se habla de José Guillermo 'Chemo' Del Solar. ¿Volverá al Rímac el ex entrenador de la selección peruana?



Universitario de Deportes, por su lado, espera cerrar el fichaje de un delantero de peso, que podría ser el 'Pana' Tejada, goleador de Juan Aurich.