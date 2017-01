Memes del Real Madrid tras quedar eliminado de la Copa del Rey ante Celta de Vigo [FOTOS]

El Celta de Vigo hizo bueno el triunfo logrado en el partido del Santiago Bernabéu (1-2) y se clasificó, por segunda temporada consecutiva, para las semifinales de la Copa del Rey después de eliminar al Real Madrid, tras empatar esta noche a dos goles en un partido vibrante y en el que le tocó sufrir hasta el último segundo. Mira la galería de Memes.



Lucas Vázquez, centrocampista del Real Madrid, aseguró, después de la eliminación de su equipo en la Copa del Rey a manos del Celta, que el conjunto blanco se dejará "la vida" para conquistar los dos títulos que aún puede disputar.



"Venimos demostrando toda la temporada que estamos respondiendo, pero es ventajista decir que hoy hemos notado las bajas. No siempre salen las cosas. Queda mucha temporada, dos títulos por delante y vamos a dejarnos la vida para conseguirlos", dijo en 'Gol TV'.



Respecto al encuentro ante el Celta, que terminó 2-2, indicó que el Real Madrid intentó "de todas las maneras" conseguir la victoria y declaró que tuvo algo de mala fortuna en momentos concretos: "Se han encontrado con dos goles , que no son suerte, pero que cambian de un lado a otro. Al final no lo hemos conseguido",