Memes del Real Madrid tras vencer 3-2 a Gijón con doblete de Isco [FOTOS]

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se alegró por el partido de Isco del que en varias ocasiones aseguró que "su sitio es el Real Madrid", si bien quiso felicitar a todo el equipo por el partido realizado.



"Marcar en los últimos minutos no es la suerte del campeón sino el luchar y creer en la victoria hasta el final", señaló Zidane en una comparecencia, que estuvo centrada en el gran partido realizado por Isco.



Para el técnico del equipo madrileño, "Coentrao también hizo un buen partido" y reconoció que se alegraba porque "está de nuevo con el equipo" si bien en sus respuestas siempre quiso destacar el trabajo colectivo.



"Isco tiene la personalidad para hacer partidos como el de hoy porque es un gran jugador", reiteró Zidane que, sin querer asegurar que el de hoy fue el mejor partido de Isco esta temporada, se limitó a decir que fue "de los mejores que hizo".



Zidane aseguró que se sentía "injusto con todos los jugadores que tenía que dejar en el banquillo, no sólo con Isco", pero que esa "es una de las dificultades de ser entrenador del Real Madrid".



Para Zidane, el resultado es justo porque "el Sporting tuvo dos ocasiones y marcó las dos" mientras que su equipo gozó de muchas más pero no estuvo acertado.



"El segundo gol nos cogió despistados", afirmó Zidane que señaló que se esperaba "un Sporting como el que se vio: necesitaba los puntos e iba a luchar por ellos hasta el final".



