Memes de Sporting Cristal tras ser goleado 5-1 por The Strongest en la Copa Libertadores [FOTOS]

El boliviano The Strongest arrasó 5-1 al peruano Sporting Cristal por el Grupo 2 de la Copa Libertadores 2017, en partido disputado este jueves en La Paz, y dio un paso importante para acercarse a los octavos de final.



Los goles del 'Tigre' fueron convertidos por el uruguayo Matías Alonso (18 y 36 minutos), Alejandro Chumacero (30), el defensa Fernando Marteli (61) y Wálter Veizaga (70).



Sporting Cristal descontó por una jugada fortuita, pues el defensa de The Strongest, Diego Bejarano, marcó en contra a los 52.



Con este resultado, The Strongest se colocó como temporal líder de la llave con 7 puntos, mientras que el brasileño Santos y el colombiano Santa Fe, que se enfrentan en esta jornada, son segundo y tercero con 5 y 4 unidades respectivamente. Cristal tiene 2.



MIRA EL RESUMEN DEL PARTIDO

Sporting Cristal 1-5 The Strongest: Resumen y goles