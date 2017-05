Memes de Universitario y Juan Manuel Vargas tras ganar 2-1 a Unión Comercio [FOTOS]

Universitario se llevó una victoria de Rioja 2-1 ante Unión Comercio por la primera fecha del Torneo Apertura. El encuentro significó, además, el regreso de Juan Manuel Vargas al once de Pedro Troglio tras superar lesión.



'El Loco' no pudo tener mejor debut en el Torneo Apertura, marcó un golazo de larga distancia como en sus mejores tiempos en Europa.



"Me siento mejor físicamente. Pero son los partidos los que tienen que hacerme agarrar ritmo de competencia, y voy por ese camino", dijo Juan Manuel Vargas tras el partido en Rioja.



Con este triunfo, Universitario llega de la mejor manera al clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima (sábado 3 de junior) en el Estadio Monumental.

Video: Gol de Vargas a Comercio