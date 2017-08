La Messi venezolana es candidata al premio The Best [VIDEO] 

Lionel Messi tiene su versión femenina y se llama Deyna Castellanos. La joven y bella futbolista venezolana no solo es la figura de la selección Vinotinto Sub-20, sino que además fue elegida la jugadora del año en la United Women's Soccer (UWS) con su club y ahora es una de de las 10 candidatas al Premio The Best 2017 que otorga la FIFA.



La joven comparada con Lionel Messi con apenas 18 años es candidata junto a otras estrellas como la estadounidense Carli Lloyd, la alemana Dzsenifer Marozsan o la holandesa Lieke Martens, quien antes de su incorporación al Barcelona fue designada la Jugadora Más Valiosa (MVP) por la FIFA en la Eurocopa.



"Ella es una de las mejores jugadoras del mundo", aseguró Carlos Marroquin, dueño del club Santa Clarita Blue Heat de la UWS quien sabe que su jugadora no tendrá problemas para conseguir el ansiado trofeo entregado por la FIFA.

Deyna Castellanos, estudiante además de la Universidad Estatal de Florida, es además campeona sudamericanos Sub-17 del 2013 y 2016. Por otro lado, es la única de la lista de nominadas a premio The Best que no supera los 20 años.