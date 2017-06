México vs Alemania: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Semifinales de Copa Confederaciones

México vs Alemania: EN VIVO EN DIRECTO. Méxicanos y 'germanos' se ven las caras este jueves por semifinales de la Copa Confederaciones Rusia 2017. El equipo de Juan Carlos Osorio tendrá un duro reto: ganar por primera vez a Alemania en un partido oficial. ¿Lo podrá lograr? No te pierdas este partidazo en busca de la final del certamen donde ya está Chile, que venció a Portugal en penales.



México vs Alemania: ¿A qué hora se juega? El choque arranca a la 1:00 p.m. (horario peruano por Latina y DirecTV) en Sochi, que ya albergó 5 partidos de Copa Confederaciones Rusia 2017. Aquí, en trome.pe, podrás seguir todas las incidencias del encuentro. ¡Imperdible de principio a fin!



¿Cuál es el historial de enfrentamientos de estas dos selecciones? México y Alemania chocaron 4 veces, de los cuales todos fueron derrotas para los aztecas, por lo que este jueves será la prueba de fuego para el equipo de 'Chicharito' Hernández y compañía.



¿Cómo viene México? Los de Juan Carlos Osorio sufrieron en todos sus partidos de Copa Confederaciones para llegar a semifinales. De hecho, han remontado los 3 encuentros de la fase de grupos (2-2 ante Portugal, 2-1 ante Nueva Zelanda y Rusia). ¿Sufrirán de igual forma ante Alemania? Habrá que esperar el vs. de este jueves por a tarde.



¿Y Alemania? El plantel joven de Joachim Löw ha demostrado con carácter y entrega que pueden estar a la altura de cualquier selección, tal y como lo hicieron ante Chile en el Grupo B de la Copa Confederaciones. Hoy muchos ponen al cuadro 'germano' como el favorito en el duelo contra México. ¿Mantendrán esa mística? Sigue el partido.

Cuando te inspira un objetivo importante, tu mente supera los límites. #NoAflojen pic.twitter.com/xaklrNGmtO — Oribe Peralta (@OribePeralta) 28 de junio de 2017



México no podrá contar con dos de sus jugadores: Carlos Salcedo y Andrés Guardado. El primero por una lesión en el hombro, y el segundo por acumulación de tarjetas amarillas. Igual, Juan Carlos Osorio tiene las piezas para suplir esos huecos en el equipo.



Alemania, por su parte, llega con sus mejores hombre el enfrentamiento contra México. Podría juntar a sus dos goleadores en el ataque: Lars Stindl y Timo Werner.



México vs Alemania: Alineaciones probables



Alemania: Marc-André ter Stegen - Matthias Ginter, Shkodran Mustafi, Antonio Rudiger - Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Emre Can, Jonas Hector - Lars Stindl, Julian Draxler, Timo Werner.



México: Guillermo Ochoa - Miguel Layún, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Oswaldo Alanís - Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Luis Reyes - Raúl Jiménez, Javier Hernández, Caros Vela



México vs Alemania: Aquí se jugará el partido por Copa Confederaciones