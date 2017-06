México vs Portugal: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Copa Confederaciones 2017

México vs Portugal: EN VIVO EN DIRECTO. Aztecas y lusos debutan este domingo en el Kazan Arena por el Grupo A de la Copa Confederaciones 2017 de Rusia. El partido significará el encuentro de dos ex compañeros del Real Madrid: Javier 'Chiharito' Hernández y Cristiano Ronaldo, ambos defendiendo a sus respectivos países. ¡Partidazo!



El México vs. Portugal arrancará a las 10:00 a.m. (hora de Perú y México) por la señal de Latina y DirecTV. Amo y señor de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, los aztecas tendrán un nuevo barómetro de su nivel internacional cuando choquen con el campeón europeo Portugal, en su primer partido de la Copa Confederaciones.



México se topará con un Cristiano rodeado por la polémica, tras ser imputado en España por evasión fiscal y detonar los rumores de que habría decidido irse del Real Madrid. El delantero se entrenó con el plantel lusitano los dos últimos días en Kazán, pero no ha hablado con la prensa. ¿Esto le jugará en contra al conjunto luso? No te pierdas el choque.



"El fútbol nos da oportunidades a todos y mañana es un juego extraordinario, una gran oportunidad para nosotros”, dijo el técnico de México, Juan Carlos Osorio. “Ellos (Portugal) decidirán cómo lo toman y los respetamos, pero el plan nuestro, de ejecutarse bien, nos va a dar grandes posibilidades en el juego".



El equipo mexicano ha estado trabajando esperando la mejor versión del astro portugués, a quien enfrentarán por primera vez en su historia.



“Tenemos que estar convencidos del planteamiento que decida el técnico, una vez que Osorio tenga todo definido nosotros tenemos que confiar ciegamente en ese trabajo que estamos realizando”, indicó el zaguero Miguel Layún. “Tenemos un técnico que es un genio en esa área”.



Layún, Rafael Márquez, Néstor Araujo y Andrés Guardado se perdieron los dos últimos partidos de eliminatoria ante Honduras y Estados Unidos, pero están listos para reaparecer el domingo en un plantel que cuenta con otras figura como Javier “Chicharito” Hernández, Carlos Vela y Giovani Dos Santos.



"En un torneo donde hay fase de grupos y hay tres juegos, el primero es vital y por eso es importante para mí y el grupo. Además coincide que vamos ante el actual campeón de Europa y eso lo hace un juego especial", agregó Osorio. "Esta es la gran oportunidad del fútbol mexicano de competir, ojalá lo haga de igual a igual ante una de las mejores selecciones del mundo".



El entrenador de Portugal, Fernando Santos, aceptó que su equipo es candidato para ganar el torneo pero advirtió que nadie puede tomar a la ligera a los mexicanos.



"En sus últimos 23 partidos México ha tenido muchas victorias, eso es positivo", dijo Santos. "Hemos visto muchos videos y sabemos que tienen un estilo de juego y una calidad técnica que siempre es la misma, independientemente de quien juegue. México es un adversario fuerte y de calidad”.



México vs Portugal: Alineaciones probables



México: Ochoa; Alanís, Reyes, Moreno, Salcedo; Herrera, Jonathan dos Santos, Fabián; Javier "Chicharito" Hernández, Lozano y Vela.



Portugal: Rui Patrício; Soares, Fonte, Bruno Alves o Pepe, Guerreiro; William, Gelson, Moutinho, André Gomes; Nani o André Silva y Ronaldo.