México vs Portugal: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Tercer puesto de Copa Confederaciones 2017

México vs Portugal: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro azteca enfrenta este domingo a los lusos en Moscú por el tercer lugar de la Copa Confederaciones Rusia 2017. ¿Quién se quedará con el premio consuelo de este torneo? No te pierdas este gran encuentro que lo podrás seguir aquí (minuto minuto y videos de los goles).



México vs Portugal: Juegan desde las 7:00 a.m. (hora de Perú y México) por la señal de Latina y DirecTV. Ambos equipos buscarán quedarse con el tercer lugar de la Copa Confederaciones y olvidar el mal sabor de sus eliminaciones en las semifinales. ¡Partidazo este domingo por la mañana!



El principal ausente en el México vs Portugal será Cristiano Ronaldo, que fue liberado para este cotejo para conocer a sus gemelos recién nacidos Eva y Mateo, nacidos en Estados Unidos el pasado 8 de junio mediante 'vientre en alquiler'. Igual, ambas selecciones dar su máximo potencial para subirse al podio.



El técnico de México, Juan Carlos Osorio, restó importancia a la ausencia de Cristiano Ronaldo en Portugal. Para el colombiano, el cuadro luso tiene jugadores importantes como Pepe, Nani, Quaresma, entre otros, que lo hacen fuerte y difícil de vencer.



Otkrytie Arena de Moscú será el escenario que volverá a juntar a México y Portugal en la Copa Confederaciones, ya que chocaron en por el Grupo A en un partidazo: los aztecas lograron empatar 2-2 a los lusos tras ir cayendo 2-0.





México vs Portugal: Revisa las probables alineaciones por el tercer lugar de la Copa Confederaciones 2017



Portugal: Jose Sa - Eliseu, Luis Neto, Jose Fonte, Nelson Semedo - Gelson Martins, Danilo, Pizzi - Quaresma, Nani, Andre Silva. DT: Fernando Santos.



México: Rodolfo Cota - Juergen Damm, Néstor Araujo, Oswalo Alanís, Luis Reyes - Jonathan Dos Santos, Rafa Márquez, Andrés Guardado - Carlos Vela, Oribe Peralta, Hirving Lozano. DT: Juan Carlos Osorio.