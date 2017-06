México vs Rusia: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Por pase a semifinales de Copa Confederaciones

México vs Rusia: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro azteca enfrenta este sábado al anfitrión en la última jornada del Grupo A de la Copa Confederaciones Rusia 2017. Ojo que los mexicanos clasifican a semifinales con un empate. El partido arrancará a las 10:00 a.m. (hora peruana por Latina y DirecTV). ¡No te pierdas las incidencias del choque!



México viene de un sufrido, pero trabajado, triunfo ante Nueva Zelanda por 2-1 con goles de Raúl Jiménez y Oribe Peralta. Los aztecas pudieron remontar un partido que fue cuestionado desde el inicio por los 8 cambios que hizo el DT Juan Carlos Osorio, con respecto al encuentro de la primera jornada ante Portugal (2-2).



Con 4 puntos, México es líder del Grupo B de la Copa Confederaciones superando a Portugal (4 puntos un gol menos), Rusia (3 puntos) y al eliminado Nueva Zelanda. Por tanto, un empate ante el anfitrión sería suficiente para clasificarse a semifinales del certamen. ¿Podrán lograrlo? No te pierdas el choque de este sábado.



"Me parece que es el escenario perfecto para el fútbol mexicano, jugando fuera de casa ante al anfitrión con mucho apoyo de sus aficionados y luchando por la clasificación", dijo el técnico Juan Carlos Osorio en la previa del partido ante Rusia.



"Queremos controlar el juego y mostrar al mundo y nosotros mismos que podemos competir bajo condiciones difíciles, y esperamos hacerlo bien y dar un paso adelante", puntualizó el colombiano.





Andrés Guardado, que también estuvo en conferencia de prensa, dijo: "Estamos con plena confianza de que vamos a conseguir la clasificación. Nos toca enfrentar al anfitrión y ellos también se juegan la clasificación. Pensamos en ganar el partido y no dejar dudas en la clasificación para ir a las semifinales que van a ser muy complicadas".



Juan Carlos Osorio deberá encontrar la forma de suplir al lesionado zaguero Carlos Salcedo, quien fue titular por la banda derecha en los dos encuentros pero quedó descartado para el resto de la Copa Confederaciones por sufrir una lesión de hombro ante Nueva Zelanda. Salcedo no puede ser reemplazado en el plantel, y el estratega colombiano podría optar por cambiar de banda a Miguel Layún y darle juego a Luis Reyes por izquierda.



Por si fuera poco, el zaguero Héctor Moreno sufrió una contractura en el partido ante Nueva Zelanda y sigue en duda. El jugador, que acaba de fichar con la Roma se entrenó por la tarde con el resto de sus compañeros pero su presencia en el partido no se determinará sino hasta la noche.



De todas formas, en la alineación estarán figuras como Javier Hernández, Carlos Vela y Guardado, todos ausentes frente a Nueva Zelanda.