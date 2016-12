Miguel Cotto vuelve al ring frente a James Kirkland [VIDEO]

El boricua Miguel Cotto regresará a los rings de boxeo el próximo 25 de febrero ante 'el Mandigo warrior' James Kirkland en Frisco, Texas, luego de estar más de un año fuera de toda competición.



Cotto, excampeón en cuatro divisiones, vuelve a calzarse los guantes luego de caer por decisión unánime ante Saúl 'El Canelo' Álvarez, en noviembre del 2015, en Las Vegas.



Lejos de pensar en el retiro, Miguel Cotto se encuentra enfocado en tener una gran actuación ante Kirkland. "Daré lo mejor de mí. Es bueno estar de vuelta. Sé que mi rival se preparará de la mejor manera", manifestó.



En tanto, Kirkland nuevamente se encuentra bajó la dirección de la entrenadora Ann Wolfe. "Quiero demostrar que James Kirkland todavía está en carrera", afirmó.

El combate Miguel Cotto vs. James Kirkand se llevará a cabo el sábado 25 de febrero en el Ford Center at the Star de Frisco, Texas.