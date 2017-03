Miguel Trauco fue comparado con Roberto Carlos y así reaccionó en entrevista [VIDEO]

Miguel Trauco pasa el mejor momento de su carrera en Flamengo. El lateral viene de marcar un golazo con el 'mengao' a San Lorenzo por la Copa Libertadores y recibió elogios por parte de la prensa e hinchas. Igual, el ex Universitario y Unión Comercio, pisa tierra y no se deja llevar por lo que dicen.



"Soy de una familia humilde. Sufrí un montón porque en ese momento las divisiones inferiores en Perú era descentralizado. Todo estaba en Lima, la capital. Así que a los 11 años decidí separarme de mis padres y me fui solo a Lima. Allí encontré un equipo que me dio hogar, alimentación y escuela", contó Miguel Trauco a "Globosporte" sobre sus inicios en el fútbol, antes de regresar a Tarapoto y salir campeón con Unión Comercio de la Copa Perú.



Asimismo, Miguel Trauco fue comparado con Roberto Carlos tras el golazo de zurda que marcó en la Copa Libertadores. "Es imposible no saberlo. Aunque es una estrella del fútbol. No creo que se pueda comparar a mí (risas). Es un delito para Roberto Carlos (risas). Pero me sirve de inspiración", respondió.



Miguel Trauco también habló sobre "el peor" partido con Flamengo. "Soy muy autocrítico y sé que fue mi peor partido ante Fluminense. Tal vez era mejor dar un pase que disparar al arco. Le di mal, pero son cosas que suceden en milisegundos. Oí una gran cantidad de críticas, en realidad se sentía mal. Pero gracias a mi familia pude seguir adelante. En Universitario también pasé por esto. Mi debut no fue bueno. Entonces la multitud y la prensa me criticaron, pero siempre supe que tenía que seguir adelante. El fútbol es tan hermoso, siempre te da revanchas".