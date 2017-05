Miguel Trauco: Del modesto Tarapoto a la lujosa casa en Río de Janeiro [VIDEO]

Miguel Trauco ya es una las figuras del Flamengo de Brasil. El peruano de tan solo 24 años demostró con goles y buenas actuaciones, por qué es uno de los mejores laterales del continente. Pero, ¿cómo es su vida fuera de las canchas?



Miguel Trauco tiene bien ganado la nueva vida que se da en Río de Janeiro. El lateral de la selección peruana abrió las puertas de su hogar, un lujoso departamento ubicado en una de las zonas más exclusivas del lugar.



¿Cuánto podría costar un inmueble en dicha zona?, le preguntaron a Miguel Trauco. "Un millón de dólares", respondió el futbolista de Flamengo, donde también juega Paolo Guerrero.



Pero no es lo único, Miguel Trauco se traslada en un poderoso Mercedes Benz valorizado en 65 mil dólares, todo un maquinón. "Aquí respetan mucho las señales de tránsito", señaló el peruano.