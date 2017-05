¿Miguel Trauco y Paolo Guerrero no son amigos en Flamengo? Esto reveló el lateral [VIDEO]

Miguel Trauco no es hablar mucho, aunque poco a poco va perdiendo esa timidez que lo caracteriza. Cuando llegó a Flamengo, le constó agarrar confianza con Paolo Guerrero, que ya era figura en el club. ¿Qué dijo sobre su relación con el 'Depredador'?



"A Paolo (Guerrero) yo lo veo como un crack, como un ídolo en Perú. Al principio, en los primeros meses, me costaba preguntarle algo, me daba roche hablarle. No podía creer que compartía equipo con él. Hasta que poco a poco fui rompiendo el hielo con él. Lo respeto", comentó Miguel Trauco.



Miguel Trauco y Paolo Guerrero parecen jugar de memoria en el Flamengo, y eso lo sabe muy bien el '9' de la selección peruana, que elogió el desempeño del lateral de 24 años con la camiseta del 'Mengao'.



"El nivel en que está jugando es muy bueno. Es un jugador con buena técnica, le pega muy bien a la pelota. Su sacrificio es el campo importante. Ha llegado muy bien a Flamengo, se ha adaptado muy rápido. Aquí los compañeros le tiene mucho cariño", reveló Paolo Guerrero.