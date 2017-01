Miguel Trauco y sus primeras palabras tras su debut soñado: Gol y dos asistencias con Flamengo

¡Debut soñado! Miguel Trauco no pudo tener una mejor noche con el Flamengo de Brasil. El lateral peruano anotó un gol y dio dos asistencias en la victoria 4-1 del 'Fla' ante el Boavista por la primera fecha del torneo Carioca.



Al finalizar el partido, Miguel Trauco brindó declaraciones tras el gran partido que hizo junto a su compatriota Paolo Guerrero, que también fue figura con un doblete para Flamengo. ¿Qué dijo el ex jugador de Universitario?



"Estoy contento por el debut con gol. El equipo jugó muy bien y pudimos sacar los tres puntos. Ese centro que le di a Poalo Guerrero me dio más confianza", contó Miguel Trauco a la televisión brasileña que transmitió el partido.

Flamengo ganó 4-1 al Boavista. Anotaron Paolo Guerrero (2), Miguel Trauco y Diego. El lateral peruano dio dos asistencias: a Paolo y a Diego.





Genial pase a Paolo Guerrero

La asistencia a Diego para sentenciar el partido