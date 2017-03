Miguel Trauco reveló su curiosa forma de analizar a los rivales

La selección peruana estudia con video a Venezuela para lograr un triunfo en el duelo de este jueves por la decimotercera fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, reveló el defensa Miguel Trauco.



"Siempre reviso videos del rival para saber a quiénes me enfrentaré. Me meto a Youtube y saco todo, me gusta estudiarlos", comentó el lateral izquierdo, que regresa a la selección tras una fecha de suspensión.



Miguel Trauco señaló que el seleccionado peruano está mentalizado en lograr los seis puntos. "Será complicado pero sabemos la capacidad que tenemos", dijo a la prensa Trauco, que milita junto a Paolo Guerrero en el Flamengo de Brasil.



Perú, que no asiste a un Mundial desde 1982, suma 14 puntos y se mantiene en octavo lugar, lejos de la zona de clasificación, en una tabla liderada por Brasil con 27 unidades, tras jugarse 12 fechas de las 18 previstas en el clasificatorio sudamericano.