Miguel Trauco: Técnico de Flamengo reveló qué le sorprende del lateral peruano

Miguel Trauco pasa sus mejores días como futbolista de Flamengo, donde también milita el delantero Paolo Guerrero. El lateral, ex Universitario y Unión Comercio, lleva 4 asistencias en la misma cantidad de partidos con el Mengao.



Zé Ricardo, técnico del Flamengo, alabó el desempeño de Miguel Trauco y quedó sorprendido por su rápida adaptación, como no se ve a menudo en los futbolistas que llegan a un nuevo club. ¿Qué dijo?



"Me llama la atención lo rápido que se ha adaptado. Hay que jugadores que necesitan un poco más tiempo. El rápidamente se unió al equipo, que también lo recibió con abrazos. También me llama la atención la personalidad de Trauco porque se mostró preparado para ser titular. Es una felicidad contar con él", contó a Globoesporte.



Pese a las buenas actuaciones de Miguel Trauco, Flamengo contrató al lateral izquierdo René, que competirá con el peruano por el puesto. "Espero que su llegada ayude a seguir elevando el nivel de Trauco. Es un jugador de selección y cuando no esté necesitamos reemplazarlo de la mejor manera", agregó Zé Ricardo.