Mira cómo esta chica humilló a jugadores del PSG con la pelota [VIDEO] 

Después de sorprender y hacerle una huacha a Ronaldinho, Lisa Zimouche, la joven que sorprende al mundo, por su destreza con el balón, no tuvo mejor idea que demostrar su dominio a las selecciones de Sub 17 y Sub 19 del París Saint Germain.



Los jóvenes jugadores de PSG jamás imaginaron que la muchachita de 17 años iba a hacerles pasar un papelón con la calidad de su freestyle, mucho menos dentro del propio vestuario parisino.



La joven de origen argelino, pero nacionalizada francesas hace poco protagonizó un video que se hizo viral cuando se encontró con la estrella mundial Ronaldinho y que dio el play de honor en el partido del PSG-Mónaco.



Ese día Ronaldinho se encontró con la campeona de freestyle, quien lo retó con todo y su magia a dominar el balón como ella. Lisa Zimouche logró lo que pocos jugadores hicieron en la cancha hacerle una huacha al que fue el número diez de Brasil.