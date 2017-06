Mira el terror que vivieron los jugadores de Sport Rosario por desperfecto en avión [VIDEO]  

Los jugadores de Sport Rosario vivieron momentos de verdadero terror cuando descubrieron un desperfecto en el vuelo que los traía a Lima para cumplir con la segunda fecha del Torneo Apertura que los enfrentaba ante Sport Huancayo.



Los jugadores de Sport Rosario que habían abordado un vuelo de la compañía LC Perú, recibieron un mensaje del piloto de la aeronave para volver a Huaraz a los pocos minutos de haber despegado y alcanzado los 10 mil metros de altitud. ¿El motivo? el tren de aterrizaje nunca se replegó y pese a las maniobras del piloto este no respondió.



Este desperfecto alarmó a los jugadores que en ese instante sacaron sus celulares para registrar el momento. No hubo bromas, la tensión llevó a algunos futbolistas a rezar entre ellos y pedir que el aterrizaje forzoso, anunciado por el piloto, no tuviera consecuencias.

Aeronave defectuosa Jugadores fotografiaron nave defectuosa y se negaron a volver a volar

La angustia y las manos agarrotadas en los asientos liberaron la tensión cuando las tres llantas de la avioneta tocaron piso y pudieron abandonar el estrecho fuselaje. Luego de una primera revisión se encontró una soguilla que obstruía el funcionamiento del tren de aterrizaje, según versión de algunos jugadores de Sport Rosario.



sport rosario Sport Rosario abordó un bus para viajar rumbo a Huancayo

Pero además el pilotó descubrió otro desperfecto, lo que encendió las alertas de los jugadores quienes decidieron no volar y cumplir con la segunda fecha del Torneo Apertura viajando por tierra hasta el Valle del Mantaro para enfrentar a Sport Huancayo.