Miss Perú 2017: 'Neneka' Acevedo 'preparó' a su hija para certamen [FOTOS]

En las calles del populoso, acogedor y criollazo barrio del Rímac, una flor de la canela transita derramando dulzura. Tomada del brazo de su padre, un hombre de fútbol, la pequeña crece como mujer y profesional. Esta es la historia de Juana, hija de Elías Acevedo. O mejor dicho, es el inicio de un sueño, donde la protagonista es candidata a Miss Perú 2017 y quien la sostiene y alienta es ‘Neneka’, preparador de arqueros.



NENEKA: LE DIGO ‘BETÚN’ DE CARIÑO

¿Los jugadores están prohibidos de acercarse?

Ella siempre tuvo otro círculo de amistades.



¿Seguro?

Los padres, a través de sus estudios, podemos rodearla para que se relacione con buenas personas.



En el ‘Miss Perú’ va a desfilar en ropa de baño.

No soy celoso.



¿Ni un poquito?

Más que celos, da pena que la niña que tenías en brazos ya empieza a construir su propio camino.



Se siente que confías mucho en tu pequeña.

Es una señorita recatada, que no exagera ni en el vestir.



¿Ya tiene enamorado?

Sí y no me molesta.



¿La vacila?

Con cariño le digo: ‘Betún’, ‘Bota’. Es con amor, no como otros que dicen negro de manera ofensiva.



¿Le inculcó el deporte?

Por un tema que hace bien, pero mi preocupación fue sembrarle valores y una buena educación.



¿El fútbol le quitó momentos con la familia?

Me perdí muchas fechas importantes, no estuve en los 50 años de boda de mis papás, pero en el 2007, trabajando con Juan Carlos Oblitas, el equipo jugaba en Chimbote y le pedí que me dé permiso para celebrar el cumpleaños de mi hijo.



¿Y cómo se animó?

Cuando mi niño cumplió un año, quedamos con mi esposa en que lo haríamos cuando él pueda disfrutarlo.



Qué bueno que cuente estas historias para que la gente sepa que estar en la pelotita no es sencillo.

Uno es feliz en su profesión, pero la familia sufre y mucho.



¿Cuánto tiene que ver la mamá?

En mi caso, mucho. Si mi señora no fuera una buena mujer, seguro mis hijos no hubieran sido como son.



Un abrazo en nombre del Trome.

Gracias por esta linda oportunidad.

JUANA: ESTOY ORGULLOSA DE SER NEGRA

Juana mira, sonríe y la fama aún no la toca. Es momento de presentarla.



Buenas tardes, colega.

Hace semana y media egresé de la universidad como periodista.



¿Entrevistarías a tu papá?

Hice un trabajo sobre los entrenadores de arqueros.



¿Hincha de ...?

La verdad, soy de Sporting Cristal.



¿Y has ido al estadio?

En un Cristal-‘U’ en el ‘Monumental’, fui con camiseta celeste y grité el gol. Ese día ganamos.



¿Y cuándo llegó tu papá a casa?

Lo vi triste porque integraba el staff de ‘Chemo’ en Universitario y me sentí mal.



¿Saliste con un arquero?

No.



¿Me puedes decir cuál es el portero más guapo del Perú?

Erick Delgado (¡uy, ahora me matan!).



¿El enamorado es celoso?

Ja, ja, ja.



Me confesó tu papi que estuvo ausente en fechas importantes.

No fue a mi fiesta de graduación de sexto grado por una final y mis cumpleaños no los pasa a mi lado.



Está trabajando…

Soy del 8 de abril y casi siempre está participando en una Copa Libertadores.



¿Tampoco en tu ‘quino’?

No lo celebré, no es lo mío.



¿Feliz de tu color?

Orgullosa de ser negra.



¿El noviecito es blanco?

Mestizo.



Serías la primera ‘Miss Perú’ morena.

Ahora hemos quedado 30 candidatas.



Vas con toda la actitud.

Eso me enseñaron en casa. Respeto y autoestima.



¿Botada en el barrio?

Saludo a todos por igual. Pero confieso que mis amistades son de un círculo más cerrado.