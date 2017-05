Mister Chip cree que Perú puede llegar a Rusia 2018 y dice esto de Claudio Pizarro [VIDEO]

Alexis Martín-Tamayo, o simplemente 'Mister Chip', es uno de los periodistas deportivos más reconocidos del mundo. Su popularidad cruzó fronteras gracias a sus rebuscados datos y estadísticas del fútbol que no dejan de sorprender. El hombre de las redes sociales habló de las opciones de la selección peruana en las Eliminatorias Rusia 2018 y destacó la trayectoria de Claudio Pizarro.



"En Perú hay una calidad tremenda (de jugadores), y para nada puede estar metido en el mismo grupo de Bolivia y Venezuela. Sin embargo, desde el 82' está en ese grupo. Eso es algo que me llama mucho la atención", dijo 'Mister Chip' al programa "NexSport".



""En este camino de Rusia parecía que tampoco lo iban a hacer, pero se han metido con el partido de Bolivia, esos tres puntos fueron fundamentales y ahora las cuatro jornadas que queda, yo creo que Perú tiene opciones de ir al Mundial (2018)", añadió el estadista español.



¿Y qué dijo sobre Claudio Pizarro? "A Pizarro se le atribuye todos los fracasos de la selección peruana. No creo que sea justo. Lo que ha conseguido Claudio en Europa es tremendo, no se le puede discutir. Lo que ha hecho Pizarro por Perú va mucho más allá de una clasificación a un Mundial. Pizarro ha conseguido que en Europa se hable de Perú durante años", sentenció.