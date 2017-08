MLS: Esta broma costó una increíble expulsión a Kaká [VIDEO]

Kaká, la estrella principal del Orlando City de la MLS, equipo del peruano Yoshimar Yotún, buscó calmar las aguas en medio de una bronca entre sus compañeros y los jugadores del New York Red Bull. Lo consiguió, pero el juez del partido decidió expulsarlo por consejo de asistente quien no entendió una humorada del brasileño



Orlando City perdía el duelo 3-1 por la fecha 23 de la MLS, cuando una jugada en la que intervino Yoshimar Yotún terminó en un conato de bronca. El capitán de los visitantes, Kaká, se acercó hasta el punto caliente e identificó a un ex compañero suyo Aurélien Collin.



Corría el minuto a los 90 minutos y cuando Donny Toia, Cristian Higuita y Sean Davis se empujaban. Kaká tomó el rostro de su amigo Aurélien Collin y ambos rieron descargando testosterona al episodio de violencia. Pasada la escena el juez decidió sancionar con tarjetas amarillas a los protagonistas, pero al capitán del Orlando City, le mostró la roja.



Kaka se tomaba la cabeza y explicaba que todos fue una broma. Sus compañeros y los jugadores del equipo rival también apelaron por Kaká pero el árbitro, que era asistido por el VAR no revirtió su decisión.