MMA: Diego 'Akita' protagonizará la pelea principal de Shooto Brasil

El experimentado peleador nacional de MMA Diego Huerto 'Akita' se presentará esta noche en la batalla principal de la liga Shooto Brasil, para enfrentar al veterano de Bellator Marlon 'Gladiador' Santos.



'Akita' afrontará una de las peleas más importantes de su carrera en un país donde ya ha salido avante, sin embargo esta vez tendrá al frente a un duro rival con experiencia en Bellator, Pancrase y Sengoku.



"Llegó a Brasil con toda la expectativa de llevarme el triunfo a casa. El rival es experimentado, pero yo me he preparado en grappling y boxeo chino, para demostrar el nivel que he alcanzado en estos años", manifestó Diego 'Akita'.

Diego 'Akita' llega a esta pelea con una racha de tres victorias consecutivas, la última de ellas frente al brasileño Verissimo Machado en el evento 300 Sparta 17. El peruano cuenta entre sus palmares ser campeón de la liga FFC, además, ha peleado en Brasil, Argentina y México



Por su parte Malon Sandro se ha medido con rivales de la talla de Pat Curran, Nazareno Malegarie y Hatsu Hioki.

Neste final de semana, os olhos do mundo estão voltados para o mundo da luta. No embalo do super duelo entre... https://t.co/nvWVuiSOvq — MMA4EVER (@m4vmma) 27 de agosto de 2017



"Todavía tengo para cuatro años más de carrera y mi sueño es llegar a UFC. Las puertas ya se están abriendo para los peruanos y siempre doy más del 100 % para cada una de mis luchas", comentó Diego 'Akita'.



El combate entre 'Akita' y Marlon Sandro se llevará a cabo en el peso pluma (66 Kilos) y será la pelea principal de un evento que tendrá dos títulos en juego.



Shooto Brasi 74 se llevará a cabo en el nuevo Upper Arena de Río de Janeiro. El evento empezará desde las 5 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para todo Brasil.