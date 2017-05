Mas se demoró en cambiarse. Un combate inédito fue el que se disputó entre un pelador de Artes Marciales Mixtas (MMA) y un autodenominado Maestro en Tai Chi, los resultados fueron sorprendentes en un video que ya se ha hecho viral en YouTube.



Wei Lei, es un hombre de 41 años y especialista en Tai Chi, retó al profesor de MMA, Xu Xiaodong, de la misma edad, para poner a prueba su nuevo método de lucha “Estilo trueno”.



Lo que no contó es fue que Xu Xiaodong, no le daría siquiera tiempo de hacer su primer movimiento de Tai Chi y el sonido del 'Trueno' lo sintió en la cabeza con la serie de golpes que recibió durante el combate.



El conflicto inició cuando el maestro de MMA, Xiaodong, le dijo a Lei que su estilo “no sería efectivo en un combate real”. Según Daily Mail, esas palabras no le gustaron para nada al maestro de Tai Chi, quien decidió ponerle fin a la discusión a través de una pelea dentro de su propio gimnasio.