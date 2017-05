Mónaco vs. Juventus: Hora y canal EN VIVO del partido por semifinales de la Champions League

Mónaco vs. Juventus hora y canal EN VIVO se juega este miércoles 03 de mayo desde la 1:45pm. por semifinales de la Champions League. El Mónaco, liderado por Kylian Mbappé, recibe al Juventus de Turín, considerado el equipo más sólido en Europa, con la meta de ganar avance para clasificarse a la final de la Liga de Campeones en Cardiff.



Mónaco vs. Juventus se enfrentarán en el coqueto Louis II. Los dos son conjuntos con aspectos antagónicos, la juventud y frescura del Mónaco, cuya edad media es de 25,3 años, contra la experiencia de 'La Vieja Señora' (28,2 años).



El Mónaco, finalista derrotado en la edición de 2004, es el tercer equipo más goleador del continente (95 tantos en 34 partidos) y el Juventus uno de los más sólidos (apenas dos tantos en diez encuentros de la presente edición de la Champions League).

Mónaco y Juventus lideran con holgura sus respectivos campeonatos y volverán a encontrarse en la Champions League después de la eliminación monegasca hace dos temporadas en los cuartos de final.



Antes, Mónaco vs. Juventus se habían enfrentado en otras semifinales de la Champions League, las de 1998, que también cayeron del lado italiano.



Mónaco tiene en duda a dos pilares, el ofensivo lateral francés Djibril Sidibé, que se recupera de una apendicitis, y el poderoso medio centro galo Tiémoué Bakayoko, que se rompió la nariz en un entrenamiento la pasada semana.

Real Madrid vs. Atletico Madrid abren la fecha de semifinales de Champions League. (Foto: AFP) Mónaco vs. Juventus cierran la primera fecha de semifinales de Champions League. (Foto: AFP)

El Juventus, dos veces campeón europeo, sufrirá una notable baja también en su sala de máquinas, la del alemán Sami Khedira, sancionado.



El entrenador del Mónaco se presentará con un 4-4-2, donde destacan jóvenes valores como el interior zurdo Thomas Lemar (21 años), el creativo portugués Bernardo Silva (22), el medio centro brasileño Fabinho (23), el veterano colombiano Radamel Falcao y Mbappé, que a sus 18 años ha encadenado 18 goles en sus últimos 18 partidos.

La Champions League en el tiempo (Foto:AFP) La Champions League en el tiempo (Foto:AFP)

El técnico de Juventus, Massimiliano Allegri, buscará confirmar la tradición positiva ante el Mónaco y, para ello, se encomendará al módulo táctico que anuló tácticamente al Oporto en los octavos y al Barcelona en las semifinales: el 4-2-3-1.



Por delante del veterano portero Gianluigi Buffon, que a sus 39 años busca su primera Copa de Europa, actuarán Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, con los brasileños Álex Sandro y Dani Alves en los dos laterales.

En el once del Juventus, también sobresale el trío formado por el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, el argentino Paulo Dybala, que a sus 23 años deslumbró al mundo con su actuación en cuartos ante el Barcelona, y el croata Mario Mandzukic.



El también argentino Gonzalo Higuaín será el único delantero de Juventus y buscará romper una sequía goleadora europea que le dura desde el 7 de diciembre, cuando marcó al Dinamo Zagreb en la última jornada de la fase de grupos.

HORA Y CANALES DEL MÓNACO VS. JUVENTUS



México: 1:45 pm Centro del país. Azteca 7, ESPN 2, Fox Sports



USA: 11:45 pm Pacífico / 2:45 pm Este. ESPN Deportes, Fox Sports 1



Canadá – Vancouver (11.45 AM) / Toronto (2.45 PM)



América Latina – México DF (1.45 PM) / Bogotá (1.45 PM) / Santiago de Chile (3.45 PM) / Buenos Aires (3.45 PM)

Fox Sports, ESPN Inc, TV Azteca, RCN Colombia



Brasil – Brasilia (3.45 PM)

TV Globo Esporte Interativo



Reino Unido – Londres (7.45 PM)

ITV, BT Sport, News UK



Francia – París (8.45 PM)

beIN Sports, Canal + France



África – Dakar (6.45 PM) / Yaundé (7.45 PM) / Ciudad del Cabo (8.45 PM)

SuperSport, Canal + Afrique



Turquía – Estambul (9.45 PM)

TTNET



Rusia – Moscú (9.45 PM)

Match TV



Países Árabes – Doha (9.45 PM)

beIN Sports



Alineaciones probables del Mónaco vs. Juventus:



Mónaco: Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Mendy; Fabinho, Joao Moutinho, Lemar, Bernardo Silva; Radamel Falcao y Mbappé.



Juventus: Buffon; Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro; Marchisio, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín.



Árbitro: Mateu Lahoz (ESP).



Estadio: Louis II, con capacidad para unos 18.000 espectadores