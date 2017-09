Mónaco vs Porto: EN VIVO DIRECTO TV ONLINE ESPN 2 Con Falcao por Champions League

Mónaco vs Porto: EN VIVO DIRECTO. El cuadro francés recibe este martes a los portugueses por la fecha 2 del Grupo H de la Champions League en el Stade Louis II. El partido arrancará a la 1:45 p.m. por la señal de ESPN 2.



El colombiano Radamel Falcao será de la partida en el Mónaco ante su ex equipo, Porto, por la Champions League en Francia. Ambos equipos buscarán los 3 puntos que no pudieron lograr en la primera fecha del certamen de clubes.



Mónaco viene de un triunfo 4-0 sobre Lille en la liga de Francia con doblete de Radamel Falcao. El 'Tigre' lleva 11 tantos en 7 partidos con el cuadro príncipe y es el máximo artillero del torneo doméstico.



Porto, por su parte, también goleó en su liga. Vencieron 5-2 a Portimonense de local. Ahora buscarán dar la sorpresa ante Mónaco por el Grupo G de la Champions League.



Mónaco y Porto se han enfrentado dos veces. En ambas oportunidades los portugueses aplastaron 3-0 (2004 y 2009). ¿Este martes cambiará la historia? Habrá que esperar al partido.



En la primera fecha de la Champions League, Mónaco empató 1-1 de visita ante RB Leipzig de visita. Mientras que Porto cayó sorpresivamente de local 3-1 ante Besiktas de Turquía.