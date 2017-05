Monarcas Morelia vs Monterrey: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Con Raúl Ruidíaz y Andy Polo para no descender de Liga MX

Monarcas Morelia vs Monterrey: EN VIVO EN DIRECTO. El equipo de los peruanos Raúl Ruidíaz y Andy Polo, el Monarcas Morelia, visitará este sábado el estadio BBVA Bancomer de la cuidad de Guadalupe para enfrentar a Monterrey, en la última jornada de la Liga MX. (9:00 p.m. EN VIVO).



Este encuentro entre Monarcas Morelia y Monterrey será de vida o muerte para Raúl Ruidíaz y Andy Polo, titulares indiscutibles en el equipo. Los de uniforme amarillo tendrán que ganar sí o sí para no perder la categoría.



¿Con qué equipo pelea la permanencia? Pues con Jaguares de Chiapas, que en el acumulado es último con 114 puntos, uno menos que el Monarcas Morelia, penúltimo. Por eso, y para no depender de lo que pase con este equipo, el conjunto de Raúl Ruidíaz y Andy Polo deberá quedarse con los tres puntos de visita.



Raúl Ruidíaz y Andy Polo llegan de la mejor forma a este partido frente a Monterrey. En la anterior jornada de la Liga MX, 'La Pulga' metió un hat-trick a Pumas, y con otro de 'Polito'; Monarcas Morelia goleó 4-0.



Duelo en la delantera de mucho olfato goleador. ¡Vamos Pulga! pic.twitter.com/uPn6j2E5jr — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) 6 de mayo de 2017