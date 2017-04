Motociclista español Xavi Forés la hizo de Ghost Rider en GP de Superbike [VIDEO]

El motociclista español Xavi Forés pasó el susto de su vida luego que su moto Ducati se incendiara en plena competencia de Superbike del GP de Aragón.



Las imágenes dieron vuelta al mundo debido a que fueron captadas de forma frontal. Además, el competidor decidió seguir sobre la moto prendida hasta que ya no pudo aguantar más.



Xavi Forés afortunadamente sufrió quemaduras leves en el hombro y cuello tras el accidente, que hizo recordar al personaje animado Ghost Rider.



"Estaba enfadado por la caída, podríamos haber hecho una gran carrera. Estaba intentando alcanzar a Sykes cuando se me fue de delante. Cuando volví a la pista escuché un ruido en la parte trasera... y ese fue el momento en el que empezó a arder; un momento de mucho miedo porque no podía saltar de la moto", dijo el piloto tras el accidente.

