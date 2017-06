Natacha Jaitt: Modelo publica fuertes audios sexuales que le habría enviado Diego Latorre [VIDEO y FOTOS]

A una mujer nunca se la niega. La conductora radial Natacha Jaitt no soportó que el exfutbolista Diego Latorre negará que le fue infiel a su esposa con ella. La exuberante mujer publicó los audios de WhatsApp que le había enviado el comentarista deportivo.



"BASTA de mentiras, les dejo una puntita a mis twitteros", escribió Natacha Jaitt sobre Diego Latorre en Twitter. A los minutos, la conductora radial publicó los polémicos audios de WhatsApp, los cuales han sorprendido a todo Twitter.



"Escuchame yo salgo de casa aproximadamente el jueves para correr tipo 7.30, 7.40 así que si llego 5 minutitos más tarde bancame, no me escribas porque estoy saliendo de casa y ahí no uso el WhatsApp. Te dejo un mensaje directo por Twitter. ¿Te parece?“, se escucha en el audio que delataría a Diego Latorre. Natacha Jaitt cree que no es suficiente y publica otra grabación.



“El jueves 7.40, 7.45 estoy ahí en tu casa. Un beso grande nena. Preparate... ya estás preparada. Yo me tengo que preparar para gar*** con vos", se escucha en el otro audio que es más comprometedor aún. Veamos como sale Diego Latorre de este escándalo. Natacha Jaitt está dispuesta a publicar más pruebas si el comentarista deportivo no se retracta.



Besitos en la punta de la xotAH NO PARÁ. pic.twitter.com/SBatAVuRZr — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 20 de junio de 2017