NBA: Esto pasa cuando provocas la ira de una estrella del baloncesto [VIDEO] 

La ex estrella de la NBA, Robert Horry, siete veces campeón con tres equipos diferentes, no pudo evitar ser protagonista de un video viral en YouTube luego de responder, con los puños, la agresión de uno de los padres de familia del juego en el que fue a alentar su menor hijo en Los Ángeles, California y de la que tomó cuenta la cadena TMZ Sports.



El tricampeón de la NBA con Los Ángeles Lakers (2000, 2001 y 2002) acudió a un torneo de básquet donde participaba su hijo y sobre casi el final del partido, un padre del equipo rival se dirigió hasta el jugador que supera los dos metros para agredirlo.



Robert Horry, especialista en tiros de último segundo, no toleró ser agredido y respondió sacó un golpe de derecha que hizo correr a su contrincante, para no recibir un nuevo castigo del basquetbolista.



Estrella de la NBA respondió ante una agresión en torneo de su hijo Estrella de la NBA, Robert Horry, respondió agresión en torneo donde jugaba su hijo. Estrella de la NBA respondió ante una agresión en torneo de su hijo

"El tipo habló basura todo el juego y me empujó. De donde soy, te proteges", dijo la figura de la NBA que decidió marcharse para evitar nuevas provocaciones.