Neymar argentino: Escucha la cumbia al nuevo ídolo de Boca Juniors [VIDEO]  

El 'Neymar argentino', ese es el titulo que tiene la nueva canción dedicada a Ricardo Centurión y que los hinchas de Boca Juniors han convertido rápidamente en un éxito en las redes sociales.



Los regates de Ricardo Centurión al estilo Neymar, su desfachatez para jugar y tirar huachas a discreción, le han valido ganarse un lugar en el once de Boca Juniors y por ello la banda 'Por el Pancho y la Coca' no tuvieron mejor idea que componerle una cumbia.



En la canción no solo se le compara con Neymar la estrella del Barcelona , sino que también se aprovecha hacerle un par de bromas al rival de toda la vida, River Plate, que descendió en el 2011.



Con el préstamo proveniente del Sao Paulo a punto de vencer (a mediados de este año), en Boca comenzaron con las tratativas para adquirir la ficha de Ricardo Centurión que tiene un costo superior a los seis millones y medio de dólares.