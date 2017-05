Neymar: Brasileño se desnuda junto a Bruna Marquezine [VIDEO]

Neymar no se cansa en demostrar que Bruna Marquezine es el gran amor de su vida. El delantero de Barcelona aprovechó los días libres que le dio el club para junto a su novia posar para para una retratista profesional y hacer una sesión de fotos en la que no dudó en exponer su cuerpo semidesnudo.



Neymar, hoy por hoy, el jugador más mediático de Barcelona posó delante de la actriz con el torso desnudo y, dejándose abrazar por ella, exhibe todos los tatuajes que tiene no solo en el pecho, sino también en los brazos. La foto fue titulada como #sexycouple, pareja sexy. Y nada hace dudar que lo son.



Neymar muestra en su piel parte de su historia emocional donde podemos descubrir aquel primer dibujo elegido en la adolescencia del Santos brasileño a los último signos elegidos en Barcelona para reafirmar una personalidad que brinda siempre sus oraciones a Dios.



Sexy couple. 😏😘 #likeforlike #tardezinha #brumar #neymar #brunamarquezine #neverendinglove #sexycouple Una publicación compartida de 1995 ♡ 1992 (@fcforeverbrumar) el 17 de May de 2017 a la(s) 12:36 PDT

Cabe mencionar que hace pocos días un vidente brasileño pronosticó que Neymar y Bruna Marquezine serían padres en el 2018, debido a un pedido que el jugador de Barcelona le ha hecho a su pareja desde hace un año y que posiblemente también habría boda.