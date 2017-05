Neymar: Estas bromas soportó de Luis Suárez por su nuevo look [VIDEO] 

Neymar es la alegría del Barcelona, no solo por su juego, sino también por ser el blanco de las bromas de algunos de sus compañeros entre ellos Luis Suárez, quien liberó toda su tensión de cara al duelo de mañana ante Villarreal burlándose del nuevo look del brasileño.



Neymar apareció esta mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y pese a ocultar parte de su nuevo corte con una vincha ancha no pudo escaparse de las bromas de Luis Suárez quien lo tomó de la cabeza y empezó a sacudirlo, lo que despertó las risas de Lionel Messi.



Neymar a parte de la habilidad que tiene con el balón es conocido por sus constantes cambios de look y ya llevaba algunas semanas sin sorprender, ahora se dejó el cabello muy alto que parecía desesperar al goleador uruguayo del Barcelona.



Luis Suárez, primero revisó suavemente el cabello del '11', hasta que este se hartó, ya que las caricias acabaron por ser demasiado fuertes. Luego el brasileño se apartó del grupo para molestar a Gerard Piqué y el ambiente recuperó esa frescura que todos esperan en esta recta final de La Liga.