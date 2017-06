Neymar y Bruna Marquezine terminaron romance por tercera vez [VIDEO]

Neymar, la estrella de Barcelona y la actriz brasileña Bruna Marquezine, no pudieron superar una nueva dificultad en su noviazgo y terminaron su relación, según confirmó el mismo jugador a los periodistas de Brasil.



Amigos de Neymar y de Bruna Marquezine contaron que no fue una traición de alguno de los dos lo que originó esta nueva separación. Se conoció que el delantero de Barcelona y la actriz dejaron de usar las alianzas de compromiso que cambiaron recientemente, pero todavía no han compartido fotos o vídeos juntos del Instagram.



Neymar, que hacía poco había recibido a Bruna Marquezine en los Estados Unidos, publicó fotos que hablaban que ambos se encontraban felices en el África. Pero parece que en el paraíso también hay problemas.



Con esta sería tercera vez que Bruna Marquezine termina con Neymar. Ambos confirmaron su romance en el 2013 y terminaron en febrero de 2014. Retomaron la relación poco tiempo después hasta poner un segundo punto final en agosto. En las Olimpiadas de Río de Janeiro, en 2016, la pareja volvió a quedarse junto. Ahora la noticia de esta nueva ruptura tomó las redes sociales y los hinchas rápidamente volvieron el tema viral.