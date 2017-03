Neymar se burló de jardinero con esta genial maniobra [VIDEO]

Neymar fue una de las grandes figuras del Barcelona en la goleada 4-2 frente al Valencia por la fecha 28 de la Liga Santander, El brasileño no solo se lució en los 90 minutos con dos asistencias, sino también en la previa del partido. ¿Qué hizo el popular ´Ney'?



Mientras el Barcelona calentaba para enfrentar al Valencia, Neymar se tomó unos minutos para realizar algunas jugaditas con la pelota, hasta que se cruzó con el jardinero del estadio Camp Nou. El brasileño no perdió la oportunidad para vacilar al trabajador del club.



Neymar le terminó haciendo un 'sombrerito' para sorpresa del hombre y risas del crack del Barcelona. "El Valencia no ha sido la única ´victima' del Neymar en día de hoy", escribieron en el Twitter en español del conjunto culé.



Barcelona se impuso 4-2 al Valencia con doblete de Lionel Messi (45' y 52'). Luis Suárez (35') y André Gomes (89') marcaron los otros tantos. Mangala (29') y Munir (46') descontaron para Valencia.



