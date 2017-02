¿Neymar a la cárcel?: Aclaran situación del jugador tras denuncia [VIDEO]

Neymar, canta, actúa y es la estrella del FC Barcelona, pero hace poco la justicia española pidió prisión para el jugador y para sus padres a quienes se les acusa de cometer delitos en el contrato que hizo el delantero con el cuadro catalán.



Los representantes legales de la empresa familiar de Neymar, N&N Consultoría, señalaron que no hay posibilidad de que el futbolista brasileño termine en la cárcel tras la denuncia del grupo inversor DIS.



“Seguro que Neymar no irá preso. Estamos seguros de que al final del proceso se reconocerá que no participó de ningún acto ilícito”, indicó la compañía mediante un comunicado.



El grupo inversor brasileño DIS, que tenía el 40% de los derechos de Neymar, pidió ayer prisión de 5 años para el jugador. El grupo inversor asegura que los clubes –Santos y Barcelona- ocultaron el verdadero valor del traspaso del futbolista en 2011.