¿Neymar tampoco quiere a Cavani en los cumpleaños del PSG? Esto pasó con el uruguayo 

La novela Neymar-Cavaniparece no terminar. Y es que después de lo ocurrido hace una semanas, en el que ambos jugadores se 'pelearon' por un penal del PSG, el ambiente en el cuadro parisino no es el mismo.



El último domingo, el defensa brasileño del PSG, Thiago Silva, celebró su cumpleaños número 33 en las instalaciones del club. A la fiesta acudieron casi todo el plantel, incluyendo a Neymar y Mbappé.



¿Y Edinson Cavani? Tal y como se puede ver en la foto que publicó el francés Mbappé en su cuenta de Instagram, el gran ausente fue el delantero uruguayo.

👑🎉🎁 @thiagosilva_33 Una publicación compartida por Kylian Mbappé (@k.mbappe29) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 6:36 PDT

¿Qué habrá pasado con Cavani? ¿Neymar le pidió a su amigo Thiago Silva que no lo invite? ¿Fue decisión del uruguayo no acudir a la fiesta? ¿O simplemente no quiso salir en la foto? Solo ellos lo saben.



Lo cierto es que PSG de Neymar y Cavani jugarán este miércoles ante Bayern Munich por la jornada 2 de la Champions League en el Estadio Parque de Los Príncipes.