Neymar: Conoce a Nasser Al-Khelaïfi, el multimillonario que pagó 222 millones por el brasileño [VIDEO]

Nasser Al-Khelaïfi, dueño del PSG desde 2011, pagó 222 millones de euros por el brasileño Neymar. "Será el doble de aquí a dos años", dijo el catarí en la presentación del ex Barcelona que se celebró en las instalaciones del cuadro parisino. Pero, ¿quién este este hombre? ¿Qué otras empresas maneja? Entérate de esto y más en la nota.



Nasser Al-Khelaïfi es un empresario de 43 años que fue tenista profesional de la selección de Catar entre 1992 y 2002. De hecho, perteneció a la "época dorada" de su país en dicho deporte. Pero fue en 2011 cuando su nombre tomó protagonismo en todo el mundo: se convirtió en dueño del PSG.



Nasser Al-Khelaïfi, considerado entre las 100 personas más ricas del mundo, se hizo multimillonario gracias a sus inversiones en deportes, industrias petroleras y medios de comunicación (22 canales de televisión que se trasmiten en los 5 continentes). El catarí también es el presidente de Qatar Tennis Federation, vicepresidente de Asian Tennis Federation y presidente de Bein Sports.



Cuando Nasser Al-Khelaïfi tomó las riendas del PSG, buscó contratar a los mejores futbolistas del mundo. Pero no fue fácil al principio, ya que la liga de Francia no era vista con buenos ojos por su baja categoría en comparación a otros países como España, Inglaterra, Alemania o Portugal.



Igual, Nasser Al-Khelaïfi rompió la billetera y en pocos años logró contratar a jugadores de renombre como Thiago Silva, David Luiz, Zlatan ibrahimovic, David Beckham, Edinson Cavani, Lucas Moura, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, Jesé Rodríguez, entre otros. Sin embargo, lo pagado por Neymar será una historia aparte: 222 millones de euros, el más caro de todos.



Se estima que la fortuna de Nasser Al-Khelaïfi asciende los 16 mil millones de euros. Sin duda, todo un personaje que viene dando la hora en Francia y el mundo. Es el hombre que rompió el mercado de fichajes con Neymar y que, probablemente, lo vuelva a hacer más adelante.

VIDEO: UNIVISIÓN DEPORTES / YOUTUBE