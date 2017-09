Neymar: Delantero del PSG pasó la noche con este angelito de Victoria's Secret [VIDEO] 

Neymar, la nueva estrella del PSG, pasó una noche desenfreno en Londres junto a campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, quien luego de una noche de discoteca el piloto lo llevó a un lujoso departamento en el que el futbolista pasó la noche con la modelo húngara, Barbara Palvin.



Neymar y Lewis Hamilton fueron perseguidos por los paparazzi luego de la discoteca y mas cuando salieron rodeados de bellas mujeres. The Sun, testimoneó que el jugador ingresó junto a Palvin, de 23 años, y sobre las cinco de la mañana abandonando el lugar con un atuendo distinto al que llevaba puesto horas antes.



Según The Sun, Neymar, delantero que no serpa tomando para el duelo de este fin de semana en el PSG fue el piloto de Mercedes quien le presentó a la modelo de Victoria's Secret y le presentó el departamento para que el brasileño no sea acosado por los hombres de prensa.



Se supo que Lewis Hamilton, dejó al polémico jugador y a la joven modelo en un lujoso piso del este de Londres, propiedad suya minutos antes de las 3 de la madrugada, mientras que el píloto se marchó con la modelo Winnie Harlow, con quien sale desde hace más de un año.

